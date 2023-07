Escape Game au musée du touage à Riqueval Hameau de Riqueval Bellicourt, 4 juillet 2023, Bellicourt.

Bellicourt,Aisne

Arriverez-vous à sortir du musée en seulement 30 minutes ?.

2023-07-04 fin : 2023-08-31 . 3 .

Hameau de Riqueval

Bellicourt 02420 Aisne Hauts-de-France



Can you get out of the museum in just 30 minutes?

¿Puede salir del museo en sólo 30 minutos?

Schaffen Sie es, das Museum in nur 30 Minuten zu verlassen?

Mise à jour le 2023-06-30 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Saint-Quentinois