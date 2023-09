EXPOSITION SANDRA MEHL AU VILLAGE DES ARTS OCTON Hameau de ricazouls Octon, 14 octobre 2023, Octon.

Octon,Hérault

L’Association PARC au Village des Arts à Octon accueille la photojournaliste Sandra Mehl avec son exposition Louisiane: les premiers réfugiés climatiques des Etats-Unis. Cette exposition qui vient d’être présentée à VISA pour l’Image à Perpignan suive l’histoire des quelques familles restants sur l’Isle de Saint-Charles dans le Golfe de Mexique avant leur évacuation..

2023-10-14 14:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

Hameau de ricazouls

Octon 34800 Hérault Occitanie



The PARC Association at the Village des Arts in Octon welcomes photojournalist Sandra Mehl with her exhibition Louisiane: les premiers réfugiés climatiques des Etats-Unis. This exhibition, which has just been presented at VISA pour l?Image in Perpignan, follows the story of the few families remaining on Isle de Saint-Charles in the Gulf of Mexico before their evacuation.

La Asociación PARC del Village des Arts de Octon acoge a la fotoperiodista Sandra Mehl con su exposición Louisiane: les premiers réfugiés climatiques des Etats-Unis. La exposición, que acaba de presentarse en VISA pour l’Image de Perpiñán, sigue la historia de las pocas familias que quedaron en la isla de Saint-Charles, en el Golfo de México, antes de ser evacuadas.

Der Verein PARC im Village des Arts in Octon empfängt die Fotojournalistin Sandra Mehl mit ihrer Ausstellung Louisiana: Die ersten Klimaflüchtlinge in den USA. Die Ausstellung, die gerade bei VISA pour l’Image in Perpignan gezeigt wurde, verfolgt die Geschichte der wenigen Familien, die vor ihrer Evakuierung auf der Insel St. Charles im Golf von Mexiko verblieben sind.

