Marché « le Mercadou » du Larzac à Potensac Hameau de Potensac à 7 km de Millau, direction Montpellier Millau, 7 juillet 2023, Millau.

Millau,Aveyron

Venez rencontrer les producteurs sur le marché. Vous pourrez y goûter leurs produits en toute convivialité, découvrir le Larzac lors d’une balade pédestre accompagnée à partir de 17h et profiter des diverses animations gratuites..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . .

Hameau de Potensac à 7 km de Millau, direction Montpellier

Millau 12100 Aveyron Occitanie



Come and meet the producers at the market. You will be able to taste their products in a friendly atmosphere, discover the Larzac during a guided walk from 5pm and take advantage of the various free animations.

Venga a conocer a los productores en el mercado. Podrá degustar sus productos en un ambiente acogedor, descubrir Larzac en un paseo guiado a partir de las 17:00 y aprovechar los diversos eventos gratuitos.

Treffen Sie die Produzenten auf dem Markt. Dort können Sie in geselliger Runde ihre Produkte probieren, den Larzac bei einem begleiteten Spaziergang ab 17 Uhr entdecken und von den verschiedenen kostenlosen Animationen profitieren.

Mise à jour le 2023-06-30 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU