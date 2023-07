STAND /ATELIERS / MINI-BALADE FEU NAÎTRE SUR LE CAUSSE Hameau de Navacelles Saint-Maurice-Navacelles, 1 août 2023, Saint-Maurice-Navacelles.

Saint-Maurice-Navacelles,Hérault

Un stand interactif avec des ateliers et des escapes game au cœur du Cirque de Navacelles, vous attendent pour un moment ludique sur la faune et la flore locale et sur comment la préserver du feu..

2023-08-01 12:00:00 fin : 2023-08-01 17:00:00. .

Hameau de Navacelles

Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie



An interactive stand with workshops and escapades in the heart of the Cirque de Navacelles, awaits you for a playful look at the local flora and fauna and how to preserve it from fire.

Un stand interactivo con talleres y escapadas en el corazón del Circo de Navacelles le espera para aprender de forma divertida sobre la flora y la fauna locales y cómo protegerlas del fuego.

Ein interaktiver Stand mit Workshops und Escape Games im Herzen des Cirque de Navacelles erwartet Sie. Hier können Sie sich spielerisch über die lokale Flora und Fauna informieren und erfahren, wie man sie vor Feuer schützen kann.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT LODEVOIS ET LARZAC