Marchez sur les pas de Rimbaud dans sa campagne natale Dimanche 17 septembre, 15h00 Hameau de Méry Chacun se munira d’un pliant, d’un tabouret léger, d’une canne-siège

Dans le cadre du 150ème anniversaire d’Une saison en enfer (1873-2023), une déambulation poètique et historique sera animée entre la ferme de Roche où Rimbaud a écrit son chef d’oeuvre et la gare de Voncq, d’où il arrivait souvent pour rejoindre sa mère Vitalie Cuif et sa soeur Isabelle.

Tout au long de la promenade, seront évoquées son oeuvre et sa vie. Des extraits de ses poèmes seront également lus.

Hameau de Méry 08130 Chuffilly-Roche Chuffilly-Roche 08130 Ardennes Grand Est 06 86 12 91 38 http://patrimoine-vouzinois.fr Roche-et-Méry est une ancienne commune française, située dans le département des Ardennes en région Grand Est.

Roche est le village de Vitalie Cuif, la mère de Rimbaud. Elle y possédait une ferme. C’est là qu’Arthur Rimbaud a écrit une saison en enfer. Sa campagne, paisible, est avant tout un lieu d’inspiration pour le poète. par la route

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Michel Coistia