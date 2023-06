Visites libres ou commentées et présentation d’une œuvre d’art en cours de restauration Hameau de Mariette, 53290, Beaumont-Pied-de-Boeuf Beaumont-Pied-de-Bœuf, 17 septembre 2023, Beaumont-Pied-de-Bœuf.

Indépendamment des visites libres et des visites commentées, le point fort de la journée sera l’exposition d’une toile du 17e siècle représentant l’Annonciation, en cours de restauration. A 15 heures, les phases de la remise en état de cette oeuvre unique seront expliquées par la restauratrice.

Hameau de Mariette, 53290, Beaumont-Pied-de-Boeuf 53290, Beaumont-Pied-de-Boeuf Beaumont-Pied-de-Bœuf 53290 Mayenne Pays de la Loire 0678218508 La chapelle Notre-Dame dans le hameau de Mariette (D21 – Panneau routier « Mariette – Chapelle de Mariette) s’ouvre de nouveau à la visite après une fermeture de 2 années due aux travaux de restauration.

Ancien prieuré de l’abbaye d’Étival-en-Charnie, ce sanctuaire fondé au 12e siècle a été modifié aux 16e, 18e et 19e siècles. Par son architecture et son mobilier, il a conservé des traces de ces 900 ans d’histoire.

Visites libres le dimanche 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h et visites commentées à 10 h 30, 14 h et 16 heures. Stationnement à proximité le long du chemin

Association des Vieilles Pierres Belmontoises