Visite accompagnée Hameau de Maimbray Beaulieu-sur-Loire, 16 septembre 2023, Beaulieu-sur-Loire.

Visite accompagnée Samedi 16 septembre, 14h30 Hameau de Maimbray Rendez-vous 2 rue de la justice – Maimbray – 45630 Beaulieu-sur-Loire. Parking Restaurant Chez Tintin. Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo.

Le hameau de Maimbray est le plus important hameau de la Coulée des Moulins au passé riche d’histoire. Aux confins de la Loire, du canal latéral et de la Venelle, il se situe sur une ancienne voie romaine.

Pittoresque et coquet, riche de ses moulins, de sa sources, de sa chapelle, de ses vignes, de ses traditions, une visite accompagnée par des bénévoles de l’Association des Amis de Beaulieu vous sera proposée.

Hameau de Maimbray 45630 Maimbray Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire 06 73 36 06 60 https://www.facebook.com/TerroirBeaulieusurLoire Le hameau de Maimbray est un village aux origines anciennes. Cette ancienne terre marécageuse, d’où le hameau tire son nom, a subi de nombreuses transformations au cours des siècles : déviation de la rivière, implantation de moulins, construction du canal latéral à la Loire, crues de la Loire…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

Les Amis de Beaulieu – I Rémy