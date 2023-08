FESTIVAL SOUL AND BODY Hameau de l’Étoile Saint-Martin-de-Londres, 22 septembre 2023, Saint-Martin-de-Londres.

Saint-Martin-de-Londres,Hérault

le Festival SOUL & BODY, vous propose un week end riche en ateliers (35 workshop) et des soirées concerts animées par des musiciens, des scènes Ecstatic Dance, un petit marché artisanal et un espace bien être pour se relaxer après une longue journée de danse.

Le programme complet : www.soulandbodyfestival.com/programmation.

2023-09-22 16:00:00 fin : 2023-09-24 . EUR.

Hameau de l’Étoile

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie



the SOUL & BODY Festival offers a weekend packed with workshops (35) and evening concerts featuring musicians, Ecstatic Dance stages, a small craft market and a wellness area to relax after a long day of dancing.

The full program: www.soulandbodyfestival.com/programmation

el SOUL & BODY Festival ofrece un fin de semana repleto de talleres (35 talleres) y conciertos nocturnos dirigidos por músicos, escenarios de Danza Extática, un pequeño mercado de artesanía y una zona de bienestar para relajarse tras una larga jornada de baile.

Programa completo: www.soulandbodyfestival.com/programmation

das SOUL & BODY Festival bietet Ihnen ein Wochenende voller Workshops (35 Workshops) und Konzertabende mit Musikern, Ecstatic Dance-Bühnen, einen kleinen Kunsthandwerksmarkt und einen Wellnessbereich, in dem Sie sich nach einem langen Tanztag entspannen können.

Das vollständige Programm: www.soulandbodyfestival.com/programmation

