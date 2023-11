A la découverte des oiseaux de Lestre Hameau de l’Église Lestre, 1 novembre 2023, Lestre.

L’Oiseau arpenteur vous propose une balade nature d’environ deux heures sur le littoral, à quelques kilomètres au sud de la Hougue, dans un merveilleux cadre naturel et historique.

Au cours de cette sortie ornithologique, découvrez la grande variété d’oiseaux fréquentant les marais arrière-littoraux, le rivage et la vasière. Vous vous déplacerez à pied, à votre rythme, en effectuant de nombreuses pauses pour observer les oiseaux marins, les limicoles et autres passereaux.

Certains résident en cet endroit, d’autres sont migrateurs. Vous aurez le loisir de les identifier en les écoutant et les découvrant de près grâce à une longue vue et des jumelles. Huîtriers pie, bécasseaux, aigrettes garzettes,bernaches cravant, pipit maritime, grèbes etc… La liste des espèces observées peut s’étendre à plus de 20 le temps de l’animation qui s’inscrit dans une démarche de découverte du patrimoine naturel du Cotentin.

En compagnie de Laurent, de l’Oiseau Arpenteur, les oiseaux du Cotentin n’auront plus de secret pour vous !.

Lestre 50310 Manche Normandie



L’Oiseau arpenteur offers you a nature walk of about two hours on the coast, a few kilometers south of La Hougue, in a wonderful natural and historical setting.

During this ornithological outing, discover the great variety of birds that frequent the backshore marshes, the shoreline and the mudflats. You will walk at your own pace, taking many breaks to observe seabirds, shorebirds and other passerines.

Some of them are resident in this area, others are migratory. You will have the opportunity to identify them by listening to them and discovering them up close thanks to a long view and binoculars. Oystercatchers, sandpipers, little egrets, brant, pipit, grebes etc… The list of species observed can be extended to more than 20 during the animation, which is part of an approach to discover the natural heritage of the Cotentin.

In the company of Laurent, from the Oiseau Arpenteur, the birds of the Cotentin will no longer hold any secrets for you!

L’Oiseau arpenteur le ofrece un paseo natural de unas dos horas por la costa, a pocos kilómetros al sur de La Hougue, en un maravilloso entorno natural e histórico.

Durante esta excursión ornitológica, descubra la gran variedad de aves que frecuentan las marismas del litoral, el litoral y las marismas. Caminará a su propio ritmo, haciendo muchas pausas para observar aves marinas, limícolas y otros paseriformes.

Algunos residen aquí, otros son migratorios. Tendrá la oportunidad de identificarlas escuchándolas y descubriéndolas de cerca gracias a un visor largo y unos prismáticos. Ostreros, correlimos, garcetas, brosmios, bisbitas, zampullines, etc… La lista de especies observadas puede ampliarse a más de 20 en el transcurso de la actividad, que se inscribe en un enfoque de descubrimiento del patrimonio natural del Cotentin.

En compañía de Laurent, del Oiseau Arpenteur, las aves del Cotentin dejarán de tener secretos para usted

L’Oiseau arpenteur bietet Ihnen einen etwa zweistündigen Naturspaziergang an der Küste, einige Kilometer südlich von La Hougue, in einer wunderbaren natürlichen und historischen Umgebung.

Entdecken Sie auf dieser ornithologischen Exkursion die große Vielfalt an Vögeln, die sich in den Sümpfen hinter der Küste, an der Küste und im Watt aufhalten. Sie bewegen sich zu Fuß in Ihrem eigenen Tempo und machen zahlreiche Pausen, um Seevögel, Limikolen und andere Sperlingsvögel zu beobachten.

Einige von ihnen sind hier ansässig, andere sind Zugvögel. Sie haben die Möglichkeit, sie zu identifizieren, indem Sie ihnen zuhören und sie mit einem Fernglas und einem Fernglas aus der Nähe betrachten. Austernfischer, Kampfläufer, Silberreiher, Ringelgänse, Wiesenpieper, Seetaucher und viele andere. Die Liste der beobachteten Arten kann sich während der Animation auf mehr als 20 erweitern.

In Begleitung von Laurent von L’Oiseau Arpenteur werden die Vögel der Cotentin kein Geheimnis mehr für Sie sein!

