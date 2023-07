Animation à l’école d’autrefois Hameau de Lamarque Lagruère, 19 juillet 2023, Lagruère.

Lagruère,Lot-et-Garonne

C’est « cahier de vacances en famille » à l’école d’autrefois : des ateliers ludiques de découverte et de manipulation de matériel scolaire ancien.

Horaire des ateliers de 14h à 16h.

Permanence du musée : tous les mercredis de l’été de 14h à 17h..

2023-07-19

Hameau de Lamarque École d’autrefois

Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



It’s « cahier de vacances en famille » at the school of yesteryear: fun workshops to discover and handle old school equipment.

Workshop times from 2pm to 4pm.

Museum opening hours: every Wednesday in summer, 2pm to 5pm.

Es un « cuaderno de vacaciones en familia » en la escuela de antaño: talleres lúdicos para descubrir y manejar el material escolar antiguo.

Horario de los talleres: de 14:00 a 16:00 h.

Horario del museo: todos los miércoles de verano, de 14.00 a 17.00 h.

Es ist « Ferienheft für die Familie » in der Schule von früher: spielerische Workshops, in denen alte Schulmaterialien entdeckt und bearbeitet werden.

Öffnungszeiten der Workshops von 14 bis 16 Uhr.

Sprechstunde des Museums: jeden Mittwoch im Sommer von 14:00 bis 17:00 Uhr.

