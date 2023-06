UN ÉTÉ AVEC LE PARC : L’EAU, UNE RESSOURCE SI PRÉCIEUSE Hameau de La Vialasse Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 19 juillet 2023, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère,Lozère

Depuis 40 ans, le CNRS réalise un suivi météorologique et hydrologique dans ce petit hameau niché en cœur de Parc. Sur place, vous échangerez avec un agent du Parc spécialiste du fonctionnement de l’eau au sujet de ce travail, qui fait bien sûr écho ….

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 12:00:00. EUR.

Hameau de La Vialasse

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie



For 40 years, the CNRS has been monitoring the meteorology and hydrology of this small hamlet nestling in the heart of the Park. On site, you’ll talk to a Park agent specializing in the functioning of water about this work, which of course echoes …

Desde hace 40 años, el CNRS lleva a cabo un seguimiento meteorológico e hidrológico en esta pequeña aldea enclavada en el corazón del Parque. In situ, podrá hablar con un funcionario del Parque especializado en el funcionamiento del sistema hídrico sobre este trabajo, que por supuesto se hace eco …

Seit 40 Jahren führt das CNRS in diesem kleinen Weiler im Herzen des Parks eine meteorologische und hydrologische Überwachung durch. Vor Ort können Sie sich mit einem Mitarbeiter des Parks, der sich auf die Funktionsweise des Wassers spezialisiert hat, über diese Arbeit austauschen, die natürlich auch …

Mise à jour le 2023-06-16 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère