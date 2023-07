Exposition d’art et d’artisanat Hameau de la jarjatte Lus-la-Croix-Haute, 1 août 2023, Lus-la-Croix-Haute.

Lus-la-Croix-Haute,Drôme

L’association Lus culture et Marie Jo Parron vous donne rendez vous à la chapelle de la Jarjatte pour une exposition de tableaux… autour de 14 artistes et artisans d’art. Ouvert du 03 au 13 août de 15h30 à 19h , samedi et dimanche de 10h à12h.

2023-08-01 15:30:00 fin : 2023-08-13 19:00:00. .

Hameau de la jarjatte la chapelle

Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Lus culture association and Marie Jo Parron invite you to the Jarjatte chapel for an exhibition of paintings… by 14 artists and craftsmen. Open from August 03 to 13, from 3.30pm to 7pm, Saturday and Sunday from 10am to 12pm

La asociación cultural Lus y Marie Jo Parron le invitan a la capilla de Jarjatte para una exposición de pinturas de 14 artistas y artesanos. Abierta del 3 al 13 de agosto de 15.30 a 19.00 h, sábado y domingo de 10.00 a 12.00 h

Der Verein Lus culture und Marie Jo Parron laden Sie in die Kapelle von La Jarjatte ein, um dort eine Ausstellung von Bildern… von 14 Künstlern und Kunsthandwerkern zu sehen. Geöffnet vom 03. bis 13. August von 15.30 bis 19 Uhr , Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme du Pays Diois