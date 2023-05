Visite guidée d’un hameau pittoresque Hameau de la Croze, 16 septembre 2023, La Malène.

Visite guidée d’un hameau pittoresque 16 et 17 septembre Hameau de la Croze 6 €. Gratuit -18 ans. Les animaux sont les bienvenus. Possibilité de pic niquer sur place.

Le hameau de la Croze est un ensemble de maisons anciennes aux toits en lauzes situé au cœur des Gorges du Tarn, adossé à la roche entre les Causses de Sauveterre et Méjean. Pour arriver dans ce lieu chargé d’histoire, il faut traverser le Tarn en barque, et ainsi découvrir un tout autre point de vue sur les gorges, havre de paix et de tranquillité. Vous découvrirez en visitant ce lieu les subtilités architecturales qui le composent ainsi que la vie des habitants de la Croze au cours des siècles.

Hameau de la Croze 48210 La Malène La Malène 48210 Lozère Occitanie 04 66 48 51 08 – 06 73 98 05 75 https://www.facebook.com/lacroze48;https://twitter.com/La_Croze Le hameau de la Croze est un ensemble de maisons anciennes aux toits en lauze situé au cœur des gorges du Tarn, adossé à la roche, entre les causses de Sauveterre et du Méjean. Lieu accessible après la traversée du Tarn en barque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©La Croze