Hérault SOIRÉE DÉGUSTATION À LA CROISADE Hameau de la croisade Cruzy, 4 décembre 2023, Cruzy. Cruzy,Hérault Menu + dégustation de vins

3 plats + 1 dessert + 5 vins à découvrir.

2023-12-08 20:00:00 fin : 2023-12-08 . EUR.

Hameau de la croisade

Cruzy 34310 Hérault Occitanie



Menu + wine tasting

3 courses + 1 dessert + 5 wines to discover Menú + degustación de vinos

3 platos + 1 postre + 5 vinos para descubrir Menü + Weinverkostung

