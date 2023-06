Sportez vous bien Hameau de Gréoulou Sautel Sautel Catégories d’Évènement: Ariège

Sautel Sportez vous bien Hameau de Gréoulou Sautel, 2 août 2023, Sautel. Sportez vous bien 2 – 15 août Hameau de Gréoulou 700 Séjour idéal pour les mordus du sport qui veulent toucher à tout. C’est un pur séjour d’activités sportives variées encadrées par des professionnels dans le magnifique cadre qu’offrent les Pyrénées Ariègeoise.

Sur terre, dans les airs ou sur l’eau, Le but du séjour vise aussi à développer l’esprit d’entraide et d’équipe entre les enfants.

Il n’y a rien à prouver à personne sauf se faire Plaisir en vacances… Hameau de Gréoulou Gréoulou Sautel 09300 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.evasion-vacances.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0664631601 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

