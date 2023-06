Découvrez l’histoire de ce béal, trésor du parc national des Cévennes Hameau de Felgérolles Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 16 septembre 2023, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère.

Prenez le temps de découvrir l’histoire riche de cet édifice fragile, long d’environ 2 500 mètres. Les membres de l’association vous feront découvrir cet ouvrage classé « trésor de parc », ainsi que tous les éléments indispensables à l’alimentation d’autrefois : bancels, moulin, aire à battre, et four.

Hameau de Felgérolles 48220 Felgérolles Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Saint-Maurice-de-Ventalon Lozère Occitanie 04 66 45 81 94 https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Environmental-Conservation-Organization/Association-pour-la-Mise-en-Valeur-du-Village-de-Felgerolles-311544682781298/ Proche de la haute vallée du Tarn, perché à 1 200 mètres sur le versant sud du mont Lozère, le village de Felgerolles compte une dizaine de maisons typiques.

Préservé comme peu d’endroits, au cœur du parc national des Cévennes, le hameau est connu pour ses ballades en pleine nature, sa tranquillité mais aussi pour son béal séculaire. Creusé de mains d’hommes depuis le Tarn, ce petit canal traverse la hêtraie et les pâtures pour venir arroser les terres et les jardins, faire tourner le moulin et alimenter les maisons. Parking à l’entrée du hameau de Felgérolles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T08:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

©Guillaume Harvois