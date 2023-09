TRAVOL’TIME Hameau de Cornèze Couffoulens, 9 février 2024, Couffoulens.

Couffoulens,Aude

LA PANTHERE BLANCHE PRODUCTIONS

THEATRE – DES 10 ANS

DUREE 1H15

Travol’Time, c’est une jeune femme et un jeune homme de la campagne sarthoise qui réalisent en direct la construction du show de leur rêve. Fantasmant l’American Dream, ils mettent en scène leur quotidien agricole « façon Travolta» et décident que leur ruralité est une success story, fromthe farm to the fame. Adeline et Alexis interprètent ce rêve qui ressemble étrangement au leur et qui les entraînent dans des réflexions sur les classes sociales, nos rêves d’enfants inachevés et surtout à célébrer leur campagne.

Artistic Direction

AdelineFontaine

Création et Starring

Alexis Ballesteros, Adeline Fontaine

Sound Creation

Ludo Mepa

Musical Composition

Alexis Ballesteros, Elliott Stoltz

Light Creation

Mallory Duhamel

Looking collaboration Théodore Oliver, Théodore Oliver, Marjory Duprés, Clémence Galliard

Scenography

Clarisse Delile.

2024-02-09 20:30:00 fin : 2024-02-09 . EUR.

Hameau de Cornèze

Couffoulens 11250 Aude Occitanie



LA PANTHERE BLANCHE PRODUCTIONS

THEATER – 10 YEARS OLD

DURATION 1H15

Travol?Time is about a young woman and a young man from the Sarthe countryside who build their dream show live. Fantasizing about the American Dream, they stage their daily farm life « Travolta-style » and decide that their rural life is a success story, fromthe farm to the fame. Adeline and Alexis interpret this dream, which bears an uncanny resemblance to their own, leading them to reflect on social class, our unfulfilled childhood dreams and, above all, to celebrate their countryside.

Artistic Direction

AdelineFontaine

Creation and Starring

Alexis Ballesteros, Adeline Fontaine

Sound Creation

Ludo Mepa

Musical Composition

Alexis Ballesteros, Elliott Stoltz

Light Creation

Mallory Duhamel

Looking collaboration Théodore Oliver, Théodore Oliver, Marjory Duprés, Clémence Galliard

Scenography

Clarisse Delile

PRODUCCIONES LA PANTHERE BLANCHE

TEATRO – 10 AÑOS

DURACIÓN 1H15

Travolta Time trata de una joven y un joven de la campiña de la Sarthe que construyen en directo el espectáculo de sus sueños. Fantaseando con el sueño americano, escenifican su vida cotidiana en la granja « a lo Travolta » y deciden que su vida rural es una historia de éxito, de la granja al escenario. Adeline y Alexis interpretan este sueño, que se parece mucho al suyo, y les lleva a reflexionar sobre las clases sociales, nuestros sueños de infancia incumplidos y, sobre todo, a celebrar su campo.

Dirección artística

AdelineFontaine

Creación y Protagonistas

Alexis Ballesteros, Adeline Fontaine

Creación de sonido

Ludo Mepa

Composición musical

Alexis Ballesteros, Elliott Stoltz

Creación de luz

Mallory Duhamel

Colaboración visual Théodore Oliver, Théodore Oliver, Marjory Duprés, Clémence Galliard

Escenografía

Clarisse Delile

LA PANTHERE BLANCHE PRODUCTIONS

THEATER – VON 10 JAHREN

DAUER 1H15

Travol?Time, das sind eine junge Frau und ein junger Mann aus dem ländlichen Sarthe, die live den Bau der Show ihres Traums realisieren. In ihrer Fantasie vom American Dream inszenieren sie ihren Alltag in der Landwirtschaft « im Travolta-Stil » und entscheiden, dass ihr Landleben eine Erfolgsgeschichte ist, vom Bauernhof bis zum Ruhm. Adeline und Alexis spielen diesen Traum, der ihrem eigenen zum Verwechseln ähnlich ist und der sie in Reflexionen über soziale Klassen, unsere unerfüllten Kinderträume und vor allem in die Feier ihres Landes führt.

Künstlerische Leitung

AdelineFontaine

Kreation und Starring

Alexis Ballesteros, Adeline Fontaine

Sound Creation

Ludo Mepa

Musikalische Komposition

Alexis Ballesteros, Elliott Stoltz

Light Creation

Mallory Duhamel

Looking collaboration Théodore Oliver, Théodore Oliver, Marjory Duprés, Clémence Galliard

Scenography

Clarisse Delile

