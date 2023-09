MAMMA SONO TENTO FELICE Hameau de Cornèze Couffoulens, 20 octobre 2023, Couffoulens.

Couffoulens,Aude

DES 14 ANS

DUREE 1H15

(…) C’est une traversée de situations fantasmées, une avalanche d’histoires et de personnages qui ne cessent de s’entrechoquer avec comme fil rouge la thématique universelle de l’amour (…)

Les personnages sont des archétypes du romantisme moderne tel que la société occidentale actuelle les met en exergue : le soldat américain, le présentateur de talk show, Jackie Kennedy, le jeune couple bientôt parent, la femme fatale italienne, les mariés parfaits qui fêtent leur anniversaire de mariage… Le duo les questionne en cherchant à les pousser dans leurs retranchements jusqu’à les sortir du cadre auquel ils veulent nous faire rêver.

Ils réussissent un spectacle jubilatoire et décapant(…) une originale proposition aussi joyeuse que surréaliste sur le couple.

Froggy’s Delight – février 2020- N.ARN Stam

écriture, conception et interprétation

AnneKnosp, Raphaël Bocobza

Dramaturgie et mise en scène

ClémentineVignais

Création et régie lumière

PaoloSclar

Collaboration artistique et régie son

Clara Normand.

2023-10-20 20:30:00 fin : 2023-10-20 . EUR.

Hameau de Cornèze

Couffoulens 11250 Aude Occitanie



FROM 14 YEARS OF AGE

DURATION 1H15

(…) It’s a journey through fantastical situations, an avalanche of stories and characters that never cease to collide, with the universal theme of love (…)

The characters are archetypes of modern romance, as they are in Western society today: the American soldier, the talk show host, Jackie Kennedy, the young couple soon to be parents, the Italian femme fatale, the perfect couple celebrating their wedding anniversary? The duo question them, trying to push them to their limits, to the point of taking them out of the framework they want us to dream of.

The result is a jubilant, scathing show(…) an original, joyous and surrealistic take on the couple.

Froggy?s Delight – February 2020- N.ARN Stam

writing, design and performance

AnneKnosp, Raphaël Bocobza

Dramaturgy and direction

ClémentineVignais

Lighting design and direction

PaoloSclar

Artistic collaboration and sound management

Clara Normand

A PARTIR DE 14 AÑOS

DURACIÓN 1H15

(…) Es un viaje a través de situaciones fantásticas, una avalancha de historias y personajes que no dejan de chocar, con el tema universal del amor como hilo conductor (…)

Los personajes son arquetipos del romance moderno tal y como se ven en la sociedad occidental actual: el soldado americano, la presentadora de un programa de entrevistas, Jackie Kennedy, la joven pareja a punto de ser padres, la femme fatale italiana, la pareja perfecta que celebra su aniversario de boda? El dúo los cuestiona, intentando llevarlos al límite hasta que salgan de la caja en la que quieren que soñemos.

El resultado es un espectáculo jubiloso y mordaz(…) una original visión de la pareja tan alegre como surrealista.

Froggy’s Delight – Febrero 2020- N.ARN Stam

escrito, diseñado e interpretado por

AnneKnosp, Raphaël Bocobza

Dramaturgia y dirección

ClémentineVignais

Diseño y dirección de iluminación

PaoloSclar

Colaboración artística y dirección de sonido

Clara Normand

VON 14 JAHREN

DAUER 1H15

(?) Es ist eine Reise durch phantastische Situationen, eine Lawine von Geschichten und Figuren, die unaufhörlich aufeinanderprallen, mit dem universellen Thema der Liebe als rotem Faden (…)

Die Figuren sind Archetypen der modernen Romantik, wie sie die heutige westliche Gesellschaft hervorhebt: der amerikanische Soldat, der Talkshow-Moderator, Jackie Kennedy, das junge Paar, das bald Eltern wird, die italienische Femme fatale, das perfekte Ehepaar, das seinen Hochzeitstag feiert? Das Duo stellt sie in Frage und versucht, sie bis an ihre Grenzen zu treiben, bis sie aus dem Rahmen fallen, in dem sie uns zum Träumen bringen wollen.

(…) Ein origineller, fröhlicher und surrealer Vorschlag zum Thema Partnerschaft.

Froggy?s Delight – Februar 2020- N.ARN Stam

schrift, Konzeption und Interpretation

AnneKnosp, Raphaël Bocobza

Dramaturgie und Regie

ClémentineVignais

Lichtgestaltung und -regie

PaoloSclar

Künstlerische Zusammenarbeit und Tonregie

Clara Normand

