SIFFLEURS DE DANSE Hameau de Cornèze, 15 juin 2023, Couffoulens.

Couffoulens,Aude

A l’occasion de l’exposition Daniel Fabre (1947-2016) – Voir le monde à l’envers à la Maison des Mémoires de Carcassonne, du 4 mai au 17 juin 2023,

L’Ethnopôle Garae présente le spectacle Siffleurs de danse, jeudi 15 juin 2023 à 20h au Théâtre dans les Vignes.

Deux acrobates évoluent en chorégraphie au son de Daniel Fabre, anthropologue évoquant la Voie des oiseaux. En écho répondent adolescent.e.s enregistré.e.s : paroles et accents de jeunes sur la transformation de soi côtoient la construction du chercheur. A ces sons, auquel s’ajoutent des collectages témoins des recherches de Daniel Fabre – imitations d’oiseaux et de danses sifflées du sud-ouest de la France, histoire de liens entre oiseaux, masculinité, sexualité, amour – les acrobates siffleurs, crachent, dansent, voltigent, s’affrontent à l’espace et aux frontières, s’envolent, chutent… Acrobaties ritualistes et engagées d’hommes-oiseaux, danses répétitives et débridées, paroles et silhouettes questionnent et montrent la métamorphose de la jeunesse, entre approbation et transgression. Pour une œuvre mixte, les paroles adolescentes, les collectages, les dires de l’anthropologue, tel un texte théâtral, sont portés par une création musicale et sonore.

Durée estimée 55 min

A partir de 7 ans.

2023-06-15 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-15 . EUR.

Hameau de Cornèze Route de Pomas

Couffoulens 11250 Aude Occitanie



On the occasion of the exhibition Daniel Fabre (1947-2016) – Voir le monde à l’envers (Seeing the world upside down) at the Maison des Mémoires de Carcassonne, from May 4th to June 17th 2023,

The Ethnopôle Garae presents the show Siffleurs de danse, Thursday June 15, 2023 at 8 pm at the Théâtre dans les Vignes.

Two acrobats evolve in choreography to the sound of Daniel Fabre, anthropologist evoking the Way of the Birds. As an echo, the recorded teenagers answer: words and accents of young people on the transformation of oneself alongside the construction of the researcher. To these sounds, to which are added collections of Daniel Fabre’s research – imitations of birds and whistled dances from the southwest of France, history of links between birds, masculinity, sexuality, love – the whistling acrobats spit, dance, flutter, confront space and borders, fly away, fall? Ritualistic and committed acrobatics of bird-men, repetitive and unbridled dances, words and silhouettes question and show the metamorphosis of youth, between approval and transgression. For a mixed work, the adolescent words, the collections, the anthropologist?s words, like a theatrical text, are carried by a musical and sound creation.

Estimated duration 55 min

From 7 years old

Con motivo de la exposición Daniel Fabre (1947-2016) – Voir le monde à l’envers (Ver el mundo al revés) en la Maison des Mémoires de Carcassonne, del 4 de mayo al 17 de junio de 2023,

El Ethnopôle Garae presenta el espectáculo Siffleurs de danse, el jueves 15 de junio de 2023 a las 20:00 h en el Théâtre dans les Vignes.

Dos acróbatas coreografían al son de Daniel Fabre, antropólogo evocador de la Vía de los Pájaros. Como un eco, responden los adolescentes grabados: palabras y acentos de jóvenes sobre la transformación del yo, junto a la construcción del investigador. A estos sonidos, a los que se añaden recopilaciones de las investigaciones de Daniel Fabre -imitaciones de pájaros y danzas silbadas del suroeste de Francia, historia de los vínculos entre los pájaros, la masculinidad, la sexualidad y el amor-, los acróbatas silbadores escupen, bailan, revolotean, se enfrentan al espacio y a las fronteras, surcan los cielos y caen? Acrobacias rituales y comprometidas de hombres-pájaro, danzas repetitivas y desenfrenadas, palabras y siluetas cuestionan y muestran la metamorfosis de la juventud, entre la aprobación y la transgresión. En una obra mixta, las palabras adolescentes, las colecciones, las palabras del antropólogo, como un texto teatral, son transportadas por una creación musical y sonora.

Duración estimada 55 min

A partir de 7 años

Anlässlich der Ausstellung Daniel Fabre (1947-2016) – Voir le monde à l’envers (Die Welt auf dem Kopf sehen) im Maison des Mémoires in Carcassonne, vom 4. Mai bis 17. Juni 2023,

Der Ethnopôle Garae präsentiert die Aufführung Siffleurs de danse am Donnerstag, den 15. Juni 2023 um 20 Uhr im Théâtre dans les Vignes.

Zwei Akrobaten tanzen eine Choreographie zu den Klängen von Daniel Fabre, einem Anthropologen, der den Vogelweg beschreibt. Im Echo antworten die aufgenommenen Jugendlichen: Worte und Akzente von Jugendlichen über die Selbstveränderung und den Aufbau des Forschers. Zu diesen Klängen, zu denen sich Sammlungen gesellen, die von Daniel Fabres Forschung zeugen – Imitationen von Vögeln und Pfeiftänzen aus dem Südwesten Frankreichs, Geschichte der Verbindungen zwischen Vögeln, Männlichkeit, Sexualität und Liebe -, pfeifen die Akrobaten, spucken, tanzen, flattern, stellen sich dem Raum und den Grenzen, fliegen, stürzen? Ritualistische und engagierte Akrobatik von Vogelmenschen, repetitive und ungezügelte Tänze, Worte und Silhouetten stellen Fragen und zeigen die Metamorphose der Jugend zwischen Zustimmung und Überschreitung. In diesem gemischten Werk werden die Worte der Jugendlichen, die Sammlungen und die Aussagen des Anthropologen wie ein Theatertext von einer Musik- und Klangkreation getragen.

Geschätzte Dauer 55 Min

Ab 7 Jahren

Mise à jour le 2023-05-26 par A.D.T. de l’Aude / Grand Carcassonne Tourisme