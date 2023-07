Balade à travers notre patrimoine Hameau de Chigros Auzelles Catégories d’Évènement: Auzelles

Balade à travers notre patrimoine Samedi 16 septembre, 14h30 Hameau de Chigros Dans un cadre naturel vous parcourez chemins autour de ce hameau entièrement rénové par ses habitants. L'arrêt dans une ferme vous fera découvrir le monde agricole d'aujourd'hui et le tour du hameau de Chigros les machines agricoles de nos grands parents amoureusement conservées par un passionné. Hameau de Chigros Chemin de Chigros 63590 Auzelles Auzelles 63590 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 17 84 52 86 https://www.auzellaculture.org/ auzellaculture@orange.fr Un circuit pédestre sans difficultés agrémenté d'informations à chaque étape vous fera découvrir ce patrimoine vivant qu'est la forêt, l'eau, les abeilles… Un arrêt dans une ferme vous permettra de vous informer sur ce qu'est la vie d'une ferme moderne à notre époque. Vous terminerai votre parcours par la découverte du matériel agricole à l'époque de nos grands parents et par un buffet de produits locaux.

