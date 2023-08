Causerie en grange Hameau de Chabottes – Grange « Aux 2 sapins » Saint-Agnan-en-Vercors, 9 septembre 2023, Saint-Agnan-en-Vercors.

Saint-Agnan-en-Vercors,Drôme

Le régime de Vichy et la police.

Une causerie de Jean-Marc Berlière, spécialiste de l’histoire de la police, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université de Bourgogne..

2023-09-09 17:30:00 fin : 2023-09-09 . .

Hameau de Chabottes – Grange « Aux 2 sapins »

Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Vichy regime and the police.

A talk by Jean-Marc Berlière, a specialist in police history and Professor Emeritus of Contemporary History at the University of Burgundy.

El régimen de Vichy y la policía.

Conferencia de Jean-Marc Berlière, especialista en historia de la policía y profesor emérito de Historia Contemporánea en la Universidad de Borgoña.

Das Vichy-Regime und die Polizei.

Ein Vortrag von Jean-Marc Berlière, Spezialist für die Geschichte der Polizei und emeritierter Professor für zeitgenössische Geschichte an der Universität Burgund.

