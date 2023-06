Petite brocante au Château de Cadars Hameau de Cadars Quins, 3 juillet 2023, Quins.

Quins,Aveyron

Collectionneurs, Patricia et Jean-Philippe ont décidé de partager avec vous leur passion pour les objets et jolis mobiliers : venez farfouiller, fouiner et dénicher de beaux trésors !.

2023-07-03 fin : 2023-07-15 . .

Hameau de Cadars

Quins 12800 Aveyron Occitanie



Collectors, Patricia and Jean-Philippe have decided to share with you their passion for objects and beautiful furniture: come and rummage around and unearth beautiful treasures!

Los coleccionistas Patricia y Jean-Philippe han decidido compartir con usted su pasión por los objetos y los muebles bonitos: ¡venga a rebuscar y a desenterrar hermosos tesoros!

Als Sammler haben Patricia und Jean-Philippe beschlossen, ihre Leidenschaft für Gegenstände und hübsche Möbel mit Ihnen zu teilen. Kommen Sie und stöbern Sie, stöbern Sie und heben Sie schöne Schätze auf!

