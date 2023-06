FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE D’ARGONNE Hameau de Bellefontaine Futeau Catégories d’Évènement: Futeau

Meuse FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE D’ARGONNE Hameau de Bellefontaine Futeau, 15 juillet 2023, Futeau. Futeau,Meuse Le Festival de Musique de Chambre d’Argonne s’organise autour de 8 concerts de musique de chambre et se déroulera cette année du 15 au 30 juillet 2023 dans différentes églises d’Argonne. Il présente chaque année une équipe de 12 jeunes musiciens venant de différents continents, parfois membres des solistes d’orchestres de réputation mondiale, des lauréats de compétitions extrêmement prestigieuses, et des concertistes aguerris dans les plus grandes salles d’Europe. Samedi 15 juillet : 17h30 – Eglise de Futeau

Dimanche 16 juillet : 17h30 – Eglise de Futeau

Mercredi 19 juillet : 20h30 – Eglise du château à Ste Ménehould

Samedi 22 juillet : 17h30 – Eglise de Rarécourt

Dimanche 23 juillet : 17h30 – Eglise de Rarécourt

Mercredi 26 juillet : 20h30 – Eglise d’Aubréville

Samedi 29 juillet : 17h30 – Eglise de Clermont en Argonne

Dimanche 30 juillet : 17h30 – Eglise de Clermont en Argonne. Tout public

Samedi 2023-07-15 à 17:30:00 ; fin : 2023-07-26 . EUR.

Hameau de Bellefontaine

Futeau 55120 Meuse Grand Est

Mise à jour le 2023-06-21 par OT DU PAYS D’ARGONNE Détails Catégories d’Évènement: Futeau, Meuse Autres Lieu Hameau de Bellefontaine Adresse Hameau de Bellefontaine Ville Futeau Departement Meuse Lieu Ville Hameau de Bellefontaine Futeau

Hameau de Bellefontaine Futeau Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/futeau/