Camp de scoutisme laïque dans l’Aveyron 10 – 24 juillet Hameau de Bécours 600€

Ce séjour est organisé par la structure locale de Talant des Eclaireurs et Eclaireuses (EEDF) de France.

Le départ et le retour se feront à Talant (Côte d’Or).

La participation est ouverte aux enfants de 8 à 17 ans, garçons et filles.

Chaque année, le projet de camp est coélaboré avec les enfants fréquentant le groupe. Pour 2023, le choix s’est porté vers Bécours, centre permanent des EEDF. Ce hameau d’une douzaine de maisons est entouré d’un vaste terrain d’aventure, au sud de l’Aveyron, à 20 km au nord de Millau et à 15 km au sud de Séverac le Chateau, dans le Parc Naturel Régional des Grands Causses.

Il s’agit d’un camp sous toiles, prévoayant l’utilisation des infrastructures en dur se trouvant sur le terrain, et celles qui sont montées par l’équipe de Bécours pour la saison d’été : grandes tentes d’activités, cuisines…

Au cours de ce séjour les enfants et les jeunes vont découvrir la vie en collectivité, la solidarité, le travail d’équipe, la coopération. Ils participent à la vie du camp en réalisant différents services : cuisine, rangement, vaisselle, etc.

Le programme préalablement défini prévoit activités diversifiées favorisant la découverte du patrimoine local, la vie au contact de la nature, le respect de l’environnement, le partage du quotidien dans le respect mutuel.

Au quotidien, le fonctionnement est pensé par équipe en lien avec la tranche d’âge : louveteaux et louvettes, éclaireurs et éclaireuses, aîné-e-s.

Des projets en autonomie peuvent être organisés par les adolescent-e-s et préadolescent-e-s. « L’explo» concerne des jeunes âgé-e-s de 11 à 15 ans, en petite équipe. Une préparation minutieuse et une organisation contrôlée par l’équipe, leur permettent de vivre une aventure de quelques jours en autonomie.

Des temps réunissant les enfants de tout âge sont également prévus en vue d’encourager la collaboration et la transmission des savoirs.

Hameau de Bécours 12520 VERRIERES Verrières 12520 Aveyron Occitanie

