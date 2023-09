Visite commentée du village et de la chapelle de Baumugnes Hameau de Beaumugne Saint-Julien-en-Beauchêne Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

Visite commentée du village et de la chapelle de Baumugnes
Dimanche 17 septembre, 10h30
Hameau de Beaumugne

Laissez-vous transporter dans l'histoire du hameau.. La vie des familles, les témoignages des anciens, des familles venues d'Allemagne après la seconde guerre, l'achat, la rénovation, et aujourd'hui. Fabienne, une habitante de Baumugnes raconte…

Situé sur la commune de Saint-­Julien-­en-­Beauchêne, le hameau compte aujourd'hui quelques familles. La chapelle rurale est le lieu principal du hameau. Construite au XVIIè siècle, elle fut rénovée par les habitants en 1762, puis dans les années 1970.

Hameau de Beaumugne
05140 Saint Julien-en-Beauchêne
Saint-Julien-en-Beauchêne
05140
Hautes-Alpes
Provence-Alpes-Côte d'Azur

La chapelle rurale fut construite au XVIIè siècle. Rénovée par les habitants en 1762, elle est placée sous le vocable du St Esprit.

Dans les années 1970, elle est restaurée grâce aux habitants et à la contribution d'artistes.

Stationnement en aval de la chapelle sur le bord de route

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©mairie St Julien en Beauchêne

