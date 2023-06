Visites du site V1 de Campneuseville Hameau de Beaulieu Campneuseville, 16 septembre 2023, Campneuseville.

Campneuseville,Seine-Maritime

Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine 2023, la Communauté de Communes Interrégionale Aumale – Blangy-sur-Bresle soutenue par M. Yannick DELEFOSSE, auteur de l’ouvrage « V1 – Arme du désespoir » organiseront 2 visites le samedi 16 et dimanche 17 septembre (14h00) sur l’ancienne base de lancement V1 du site de Beaulieu, sur la commune de Campneuseville.

Ces visites commentées gratuites d’environ 1h30-2h présenteront le fonctionnement du V1 et sa mise en œuvre, ainsi qu’un tour descriptif des différents bâtiments techniques accompagné des éléments historiques connus de ce site en 1944.

Inscriptions vivement recommandées auprès de l’office de tourisme – Places limitées.

Contactez-nous : 02 35 17 61 09 – tourisme@cciabb.fr

Sur place, les agents de l’Office de Tourisme tiendront un stand « Boutique » . Ils vous présenteront tout un panel d’ouvrage dédié à la thématique de la Seconde Guerre Mondiale. Vous y retrouvez notemment l’ouvrage « L’Offensive V1 entre Bresle et Yères – 1943-1944 ».

Ouvrage de 356 pages rédigé et illustré dans un seul but, retranscrire l’histoire de notre territoire durant la seconde guerre mondiale, en axant particulièrement les faits autour de l’activité des bombes volantes V1 et les effets dévastateurs des bombardements sur la population locale.

A noter :

C’est au total : 19 bases plus au moins important au cœur des vallées de la Bresle et de l’Yères qui sont à découvrir librement et gratuitement tout au long de l’année.

Tous les détails sur : www.v1histoireetpatrimoine.fr.

2023-09-16 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-17 17:00:00. .

Hameau de Beaulieu Site V1 de Campneuseville

Campneuseville 76340 Seine-Maritime Normandie



As part of the 2023 European Heritage Days, the Communauté de Communes Interrégionale Aumale – Blangy-sur-Bresle, with the support of Mr. Yannick DELEFOSSE, author of the book « V1? Arme du désespoir », will be organizing 2 visits on Saturday September 16 and Sunday September 17 (2:00 pm) to the former V1 launch base on the Beaulieu site, in the commune of Campneuseville.

These free guided tours (approx. 1h30-2h) will explain how the V1 worked and how it was deployed, as well as a descriptive tour of the various technical buildings and the historical features of the site in 1944.

Registration strongly recommended at the Tourist Office – Places are limited.

Contact us: 02 35 17 61 09 – tourisme@cciabb.fr

On site, Tourist Office staff will be manning a « Boutique » stand. They’ll be presenting a whole range of books on the theme of the Second World War. In particular, you’ll find the book « L’Offensive V1 entre Bresle et Yères ? 1943-1944 ».

This 356-page book, written and illustrated with a single aim in mind: to recount the history of our region during the Second World War, focusing in particular on the activity of the V1 flying bombs and the devastating effects of the bombardments on the local population.

Please note:

A total of 19 bases of varying importance in the heart of the Bresle and Yères valleys are open to visitors free of charge all year round.

Full details at: www.v1histoireetpatrimoine.fr

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2023, la Communauté de Communes Interrégionale Aumale – Blangy-sur-Bresle, con el apoyo del Sr. Yannick DELEFOSSE, autor del libro « V1 ? Arme du désespoir », organizará 2 visitas, el sábado 16 y el domingo 17 de septiembre (a las 14.00 h), a la antigua base de lanzamiento de la V1 en el emplazamiento de Beaulieu, en el municipio de Campneuseville.

Estas visitas guiadas gratuitas, de una duración aproximada de 1h30-2h, explicarán el funcionamiento y el despliegue de la V1 e incluirán un recorrido descriptivo de los diferentes edificios técnicos, así como de los elementos históricos conocidos del emplazamiento en 1944.

Le recomendamos encarecidamente que se inscriba en la Oficina de Turismo – Las plazas son limitadas.

Contacte con nosotros: 02 35 17 61 09 – tourisme@cciabb.fr

La Oficina de Turismo dispondrá de un stand. Expondrán toda una serie de libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Uno de los libros expuestos es « L’Offensive V1 entre Bresle et Yères ? 1943-1944 ».

Este libro de 356 páginas, escrito e ilustrado con un único objetivo: contar la historia de nuestra región durante la Segunda Guerra Mundial, centrándose en particular en la actividad de las bombas volantes V1 y en los efectos devastadores de los bombardeos sobre la población local.

Cabe destacar:

Un total de 19 bases de diversa importancia situadas en el corazón de los valles de Bresle y de Yères están abiertas gratuitamente a los visitantes durante todo el año.

Más información en: www.v1histoireetpatrimoine.fr

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals 2023 veranstaltet die Communauté de Communes Interrégionale Aumale – Blangy-sur-Bresle mit Unterstützung von Herrn Yannick DELEFOSSE, Autor des Buches « V1? Arme du désespoir », organisiert am Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. September (14:00 Uhr) zwei Besichtigungen der ehemaligen V1-Abschussbasis am Standort Beaulieu in der Gemeinde Campneuseville.

Diese kostenlosen, etwa 1,5 bis 2 Stunden dauernden Führungen zeigen die Funktionsweise der V1 und ihren Einsatz sowie einen Rundgang durch die verschiedenen technischen Gebäude, begleitet von den bekannten historischen Elementen dieses Standorts im Jahr 1944.

Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt dringend empfohlen – Begrenzte Plätze.

Kontaktieren Sie uns: 02 35 17 61 09 – tourisme@cciabb.fr

Vor Ort werden die Mitarbeiter des Fremdenverkehrsamts einen « Boutique »-Stand betreiben. Sie stellen Ihnen eine ganze Reihe von Büchern vor, die dem Thema des Zweiten Weltkriegs gewidmet sind. Unter anderem finden Sie dort das Buch « L’Offensive V1 entre Bresle et Yères ? 1943-1944 ».

Das 356 Seiten starke Werk wurde mit dem Ziel verfasst und illustriert, die Geschichte unserer Region während des Zweiten Weltkriegs darzustellen. Es konzentriert sich insbesondere auf die Aktivitäten der fliegenden V1-Bomben und die verheerenden Auswirkungen der Bombardierungen auf die lokale Bevölkerung.

Zu beachten:

Insgesamt sind es 19 mehr oder weniger bedeutende Stützpunkte im Herzen der Täler der Bresle und der Yères, die das ganze Jahr über frei und kostenlos entdeckt werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.v1histoireetpatrimoine.fr

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche