Dans le cadre de Résurgence VII – visite de l’exposition » j’habite les ruines » Hameau de Barrières Miers, 30 septembre 2023, Miers.

Miers,Lot

Valéry Jamin, artiste céramiste, habite les ruines d’un hameau longtemps abandonné, Barrières. Lieu minéral et fragile, traversé d’imaginaires divers, entre

préhistoire et géocaching. Valéry Jamin propose de témoigner de ce vécu sous la forme d’un parcours entre les œuvres d’artistes multiformes rencontrés au sein du hameau.

Valéry vous accueille à la lumière des bougies, le samedi 30 septembre jusqu’à 22h et vous propose une visite guidée des lieux, le dimanche 1er octobre à 15h

Tout public

Renseignement 0673903194.

2023-09-30 14:00:00 fin : 2023-09-30 22:00:00. EUR.

Hameau de Barrières

Miers 46500 Lot Occitanie



Ceramic artist Valéry Jamin lives in the ruins of a long-abandoned hamlet called Barrières. A mineral and fragile place, crossed by various imaginary worlds, between

prehistory and geocaching. Valéry Jamin offers to bear witness to this experience in the form of a journey through the works of multi-faceted artists encountered in the hamlet.

Valéry welcomes you by candlelight on Saturday, September 30 until 10pm, and offers a guided tour of the site on Sunday, October 1 at 3pm

Open to all

Information 0673903194

El ceramista Valéry Jamin vive en las ruinas de una aldea abandonada desde hace mucho tiempo llamada Barrières. Un lugar mineral y frágil, atravesado por varios mundos imaginarios, entre

la prehistoria y el geocaching. Valéry Jamin ofrece una visión de esta experiencia en forma de viaje a través de las obras de los numerosos artistas que ha conocido en la aldea.

Valéry le da la bienvenida a la luz de las velas el sábado 30 de septiembre hasta las 22:00 horas, y le propone una visita guiada del yacimiento el domingo 1 de octubre a las 15:00 horas

Abierto a todos

Información 0673903194

Der Keramikkünstler Valéry Jamin lebt in den Ruinen eines lange Zeit verlassenen Weilers namens Barrières. Ein mineralischer und zerbrechlicher Ort, der von verschiedenen Phantasien durchzogen ist, zwischen

prähistorie und Geocaching. Valéry Jamin schlägt vor, diese Erfahrung in Form eines Rundgangs durch die Werke verschiedener Künstler, denen er in dem Weiler begegnet ist, zu dokumentieren.

Valéry empfängt Sie bei Kerzenlicht am Samstag, den 30. September bis 22 Uhr und bietet Ihnen am Sonntag, den 1. Oktober um 15 Uhr eine Führung durch die Räumlichkeiten an

Für jedermann zugänglich

Informationen 0673903194

