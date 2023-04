Cabaret « Les Troubl’Fêtes se déconfinent » Salle des fêtes Hambye Catégories d’Évènement: Hambye

Manche

Cabaret « Les Troubl’Fêtes se déconfinent » Salle des fêtes, 16 avril 2023, Hambye. La troupe de théâtre « Les Troubl’Fêtes » vous présentent son nouveau cabaret « Les Troubl’Fêtes se déconfinent » de Jean-Luc-Lemoine..

2023-04-16 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-16 . .

Salle des fêtes

Hambye 50450 Manche Normandie



The theater company « Les Troubl’Fêtes » presents its new cabaret « Les Troubl’Fêtes se déconfinent » by Jean-Luc-Lemoine. La compañía de teatro « Les Troubl’Fêtes » presenta su nuevo cabaret « Les Troubl’Fêtes se déconfinent » de Jean-Luc-Lemoine. Die Theatergruppe « Les Troubl’Fêtes » präsentiert Ihnen ihr neues Kabarett « Les Troubl’Fêtes se déconfinent » von Jean-Luc-Lemoine. Mise à jour le 2023-04-10 par Coutances Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Hambye, Manche Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Hambye Departement Manche Lieu Ville Salle des fêtes Hambye

Salle des fêtes Hambye Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hambye/

Cabaret « Les Troubl’Fêtes se déconfinent » Salle des fêtes 2023-04-16 was last modified: by Cabaret « Les Troubl’Fêtes se déconfinent » Salle des fêtes Salle des fêtes 16 avril 2023 Salle des fêtes Hambye

Hambye Manche