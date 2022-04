Hambye 3D – L’abbaye médiévale en réalité virtuelle

Hambye 3D – L’abbaye médiévale en réalité virtuelle, 22 octobre 2022, . Hambye 3D – L’abbaye médiévale en réalité virtuelle

2022-10-22 – 2022-11-06 Découvrez l’abbaye de Hambye telle qu’elle était au temps des moines !

Le dispositif numérique Hambye 3D complète le parcours de visite extérieur.

Il propose une restitution virtuelle des différents bâtiments de l’abbaye au XVe siècle au travers de… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville