Hambye 3D – L’abbaye médiévale en réalité virtuelle

2022-10-01 – 2022-10-21 Découvrez l’abbaye de Hambye telle qu’elle était au temps des moines !

Le dispositif numérique Hambye 3D complète le parcours de visite extérieur.

Il propose une restitution virtuelle des différents bâtiments de l’abbaye au XVe siècle au travers de vues en 3D et à 360° qui se superposent à la vue réelle.

Nouveau : Une vue de l'ensemble du site et ses abords, accessible sur table tactile dans l'exposition permanente, complète en 2021 le dispositif. Fermé du samedi au mardi.

Il propose une restitution virtuelle des différents bâtiments de l’abbaye au XVe siècle au travers de vues en 3D et à 360° qui se superposent à la vue réelle.

dernière mise à jour : 2022-04-24 par

