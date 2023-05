POKER RUN : BALADE À MOTO 3 rue du Ruisseau, 7 mai 2023, Ham-sous-Varsberg.

Organisé par le M.C. Les Gueules Noires.

Le principe de la course : balade en 5 étapes. A l’arrivée de chacune d’elles, on vous donne le parcours de l’étape suivante et en même temps vous tirez une carte à jouer. A l’arrivée finale, les trois meilleures mains au poker remporteront un lot. Le tout sur un parcours sur de sympathiques routes de la région (+/- 300 km) ! Tee-shirt offert à chaque participant. Inscriptions sur place le jour même de 8h à 9h15.

À midi : grillades (blanche, merguez, côte de porc marinée), boissons fraîches, café et gâteaux (aux tarifs normaux) ainsi que quelques tables et bancs.. Adultes

Dimanche 2023-05-07 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-07 . 10 EUR.

3 rue du Ruisseau

Ham-sous-Varsberg 57880 Moselle Grand Est



Organized by the M.C. Les Gueules Noires.

The principle of the race: a walk in 5 stages. At the arrival of each stage, you are given the route of the next stage and at the same time you draw a card to play. At the final finish, the three best poker hands will win a prize. All this on a course on nice roads of the region (+/- 300 km)! T-shirt offered to each participant. Registration on site the same day from 8am to 9:15am.

At noon: grilled meat (white, merguez, marinated pork chop), cold drinks, coffee and cakes (at normal prices) as well as some tables and benches.

Organizado por el M.C. Les Gueules Noires.

El principio de la carrera: un recorrido en 5 etapas. Al final de cada etapa, se le indica el recorrido de la etapa siguiente y, al mismo tiempo, se saca una carta para jugar. En la meta final, las tres mejores manos de póquer ganarán un premio. Todo ello en un recorrido por bonitas carreteras de la región (+/- 300 km) Se ofrecerá una camiseta a cada participante. Inscripción in situ el mismo día de 8h a 9h15.

A mediodía: carne a la parrilla (blanca, merguez, chuleta de cerdo marinada), bebidas frías, café y pasteles (a precios normales), así como algunas mesas y bancos.

Organisiert von der M.C. Les Gueules Noires.

Das Prinzip des Rennens: Spaziergang in 5 Etappen. Am Ziel jeder Etappe wird Ihnen die Strecke der nächsten Etappe mitgeteilt und gleichzeitig ziehen Sie eine Spielkarte. Bei der letzten Ankunft gewinnen die drei besten Pokerhände einen Preis. Das Ganze findet auf einer Strecke auf sympathischen Straßen in der Region statt (+/- 300 km)! Jeder Teilnehmer erhält ein T-Shirt geschenkt. Anmeldung vor Ort am selben Tag von 8:00 bis 9:15 Uhr.

Mittags: Gegrilltes (weißes Fleisch, Merguez, mariniertes Schweinekotelett), kalte Getränke, Kaffee und Kuchen (zu normalen Preisen) sowie einige Tische und Bänke.

