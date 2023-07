Exposition d’avions militaires de collection HAM and JAM Les Authieux Catégories d’Évènement: Eure

Les Authieux Exposition d’avions militaires de collection HAM and JAM Les Authieux, 16 septembre 2023, Les Authieux. Exposition d’avions militaires de collection Samedi 16 septembre, 13h30 HAM and JAM Présentation guidée de differents avions de collection : piper L4 , Stinson L5,Aeronca L3, Taylorcraft L2, DHC1 Chipmunk, Cessna L19 HAM and JAM Rue de Damville, 27220 Les Authieux Les Authieux 27220 Eure Normandie http://ham-jam.org https://www.facebook.com/hamjamwarbirds [{« type »: « email », « value »: « arnaud@ham-jam.org »}] HAM and JAM est une association visant à maintenir en vol des avions anciens dont certains ont participé aux opérations du débarquement allié en 1944. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 @Pierre-Etienne Langenfeld Détails Catégories d’Évènement: Eure, Les Authieux Autres Lieu HAM and JAM Adresse Rue de Damville, 27220 Les Authieux Ville Les Authieux Departement Eure Age min 5 Age max 99 Lieu Ville HAM and JAM Les Authieux

HAM and JAM Les Authieux Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les authieux/