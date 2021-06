Paris Musée national des arts asiatiques – Guimet Paris Haltes musicales au musée Guimet Musée national des arts asiatiques – Guimet Paris Catégorie d’évènement: Paris

Haltes musicales au musée Guimet Musée national des arts asiatiques – Guimet, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Haltes musicales au musée Guimet

le samedi 3 juillet à Musée national des arts asiatiques – Guimet

Haltes musicales dans la Cour khmère 18h30 : duo Akène, Jonathan Inizan (guitare classique) 19h30 : Jérôme Cormier (sitar) 20h30 : duo Akène 21h30 : Jérôme Cormier (sitar) 22h30 : duo Akène

Sans réservation

Improvisations libres sur des gammes japonaises et indiennes Musée national des arts asiatiques – Guimet 6 place d’Iéna 75016 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T19:00:00;2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T20:00:00;2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T21:00:00;2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T22:00:00;2021-07-03T22:30:00 2021-07-03T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée national des arts asiatiques – Guimet Adresse 6 place d'Iéna 75016 Paris Ville Paris lieuville Musée national des arts asiatiques – Guimet Paris