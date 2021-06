Troussures Troussures - Notre-Dame de Cana Oise, Troussures Haltes Bibliques: Approfondir l’évangile de Jean, ce géant si méconnu!, avec Frère Philippe-Marie Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’évènement: Oise

**Session de découverte et d’approfondissement de la parole de Dieu** Étude biblique et actualisation pour notre vie spirituelle, avec frère Philippe-Marie Un jeudi tous les 2 mois de 9h30 à 16h30 : Le 01 octobre 2020; Le 11 février 2021 ; Le 15 avril 2021 ; Le 17 juin 2021 ; Le 07 octobre 2021 ; Inscriptions : [https://www.stjean-troussures.fr/haltes-bibliques,halte-biblique,2721,e.html](https://www.stjean-troussures.fr/haltes-bibliques,halte-biblique,2721,e.html)

Commentaire de l’évangile de saint Jean (à partir du chapitre 15) Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures Oise

2021-06-17T09:30:00 2021-06-17T16:30:00

