HALTÉROPHILIE : TOURNOI INTERNATIONAL « SOUVENIR BERNARD-GARCIA »

Hrault Clermont-l’Hérault L’équipe de France, en préparation pour les Championnats du Monde qui se dérouleront à Bogota – Colombie, du 1er au 17 décembre et des délégations d’Espagne, de Grande Bretagne, des Pays Bas, de Hongrie, de Roumanie et de Suisse, prendront part à cette rencontre de haut niveau au gymnase Patrice-Rebichon, le samedi 22 octobre.

Les Plateaux féminin et masculin débuteront respectivement à 14h et 17h. Clermont Sports Haltérophilie organise, avec le concours de la Ville de Clermont l’Hérault, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, le Tournoi International « Souvenir Bernard-Garcia ». clermont.sport.haltero@wanadoo.fr +33 4 67 96 35 87 https://clermont-sports-haltero.fr/ Clermont-l’Hérault

