le vendredi 18 juin 2021 à 09:00

Un vendredi par mois: de 9h à 16h30 (9h30 premier enseignement). Grandir dans la vie spirituelle à travers un chemin de transformation et de guérison dans le Christ. **Prédicateur : Frère Sébastien Marie** **Programme 2020-2021** 20/11/2020: Vaincre nos dépendances. 11/12/2020: Vaincre la dépression et l’esprit de la mort. 15/01/2021: Pour une sexualité réconciliée dans le Christ. 12/02/2021: Vivre et agir dans la Divine Volonté. 12/03/2021: thème à préciser. 16/04/2021: thème à préciser. 07/05/2021: thème à préciser. 18/06/2021: thème à préciser. 08/10/2021: thème à préciser. Inscriptions : [https://www.stjean-troussures.fr/haltes-spirituelles,halte-spirituelle,2739,e.html](https://www.stjean-troussures.fr/haltes-spirituelles,halte-spirituelle,2739,e.html) Tél.: 0344478605

Grandir dans la vie spirituelle à travers un chemin de transformation et de guérison dans le Christ, avec Frère Sébastien-Marie. Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures Oise

2021-06-18T09:00:00 2021-06-18T16:30:00

