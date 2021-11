Troussures Troussures - Notre-Dame de Cana Oise, Troussures Halte spirituelle : de la famille domestique à la famille “Eglise” au sein de la société Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’évènement: Oise

Troussures – Notre-Dame de Cana, le vendredi 17 juin 2022 à 09:30

Vendredi 17 juin de 9h30 à 16h30 au prieuré Notre-Dame de Cana. **Halte spirituelle : de la famille domestique à la famille “Eglise” au sein de la société.** Famille humaine et Fraternité chrétienne. En cette “année de la famille ” promulguée par le Pape François, une occasion pour renouveler et élargir nos relations fraternelles au sein de la maisonnée de l’Eglise. Une approche spirituelle et pastorale sur le sens de la fraternité: le grand enjeu de notre siècle! Prédicateur : Frère Geoffroy-Marie.

Sur inscription

Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France

2022-06-17T09:30:00 2022-06-17T16:30:00

