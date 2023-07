Visite commentée du remorqueur le Triton 25 Halte port Saint-Nicolas Conflans-Sainte-Honorine, 16 septembre 2023, Conflans-Sainte-Honorine.

Visite commentée du remorqueur le Triton 25 16 et 17 septembre Halte port Saint-Nicolas Entrée libre

Dernier remorqueur construit en France en 1954 puis transformé en pousseur en 1960 ce bateau du patrimoine est classé au titre des Monuments Historiques. Découverte du logement du capitaine et de son matelot, de la salle des machines et de la timonerie. Deux autres bateaux patrimoniaux sont amarrés à la halte patrimoine : un ponton-bigue servant de sas pour les visites du Triton 25 et un remorqueur à vapeur de 1905 également classé MH, le Jacques.

Halte port Saint-Nicolas 5 quai des martyrs de la Résistance 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Cité Paul Brard Yvelines Île-de-France En train : (SNCF) Ligne J Paris-Saint-Lazare : gare de Conflans-Sainte-Honorine (10 minutes à pied) (RATP) RER A direction Cergy-le-Haut : gare de Conflans-Fin d’Oise (25 minutes à pied) Par la route : sortie Saint-Germain-en-Laye puis RN 184 ; sortie Conflans-Sainte-Honorine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

