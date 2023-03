La tournée « Des sciences et du spectacle vivant en grand ! » fait escale à Écouflant # 5ème édition Halte Nautique, Écouflant Écouflant Catégories d’Évènement: Écouflant

La tournée « Des sciences et du spectacle vivant en grand ! » fait escale à Écouflant # 5ème édition Halte Nautique, Écouflant, 13 mai 2023, Écouflant. La tournée « Des sciences et du spectacle vivant en grand ! » fait escale à Écouflant # 5ème édition Samedi 13 mai, 10h00 Halte Nautique, Écouflant Entrée libre Lysette la fourgonnette, le Camion-laboratoire du Science Tour, fait escale dans les Basses Vallées Angevine à Ecouflant accompagnée de Very Lost, le duo clownesque des établissements Lafaille :

« Le périple very dangerous de deux british explorers très très perdus. Une épopée sauvage au cœur de l’espace naturel parmi les insurmontables précipices. » Le 13 mai venez en famille à partir de 7 ans explorer la biodiversité, réaliser des expériences, enquêter sur le terrain, réaliser des observations dans le camion-laboratoire et assister au spectacle. Halte Nautique, Écouflant Rue du port, écouflant Écouflant 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « a.bigeard@debrouillonet.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

