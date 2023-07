NEWROZ / Spectacle de Cirque Halte nautique de Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle, 4 août 2023, Quesnoy-sur-Deûle.

NEWROZ / Spectacle de Cirque Vendredi 4 août, 15h00, 18h00 Halte nautique de Quesnoy-sur-Deûle Entrée libre

Dans le cadre du dispositif Plaine d’été, représentation du spectacle Newroz mêlant musique, acrobatie et poésie.

Rendez-vous à la Halte Nautique de Quesnoy-sur-Deûle le vendredi 4 août 2023, à 15h et 18h.

Bahoz Temaux se lance dans un solo d’acrobatie et de musique. Interrogeant la différence et le vivre ensemble, il cherche à mettre au plateau l’altérité et à analyser les mécanismes de discrimination en proposant une mise à nu, une introspection, dans ses origines kurdes. Ce spectacle sera une sorte d’allégorie musicale, acrobatique et poétique d’une crise identitaire.

Production – Cie LaMeute et Los Muchachos Production.

Halte nautique de Quesnoy-sur-Deûle Allée des étreindelles quesnoy Quesnoy-sur-Deûle 59890 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T15:00:00+02:00 – 2023-08-04T16:00:00+02:00

2023-08-04T18:00:00+02:00 – 2023-08-04T19:00:00+02:00

cirque acrobate

Cie LaMeute