Partir en livre Halte nautique de Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle Catégories d’Évènement: Nord

Quesnoy-sur-Deûle Partir en livre Halte nautique de Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle, 5 juillet 2023, Quesnoy-sur-Deûle. Partir en livre Mercredi 5 juillet, 14h30 Halte nautique de Quesnoy-sur-Deûle Gratuit Pour Partir en livre, Johanna viendra vous présenter ses coups de cœur de l’été à bord de sa librairie itinérante Tours & Détours.

Sur l’après-midi nous proposerons des chèques-lire à gagner au tirage au sort ou lors de nos lotos des livres pour les plus jeunes ! A dépenser directement à la librairie pour partir en vacances avec le plein d’histoires pour petits et grands.

Retrouvez-nous au bord de la Deûle sur la Halte nautique (sous la tonnelle en cas de pluie). Halte nautique de Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-dêule Quesnoy-sur-Deûle 59890 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T14:30:00+02:00 – 2023-07-05T17:45:00+02:00

2023-07-05T14:30:00+02:00 – 2023-07-05T17:45:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Quesnoy-sur-Deûle Autres Lieu Halte nautique de Quesnoy-sur-Deûle Adresse Quesnoy-sur-dêule Ville Quesnoy-sur-Deûle Departement Nord Lieu Ville Halte nautique de Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle

Halte nautique de Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quesnoy-sur-deule/