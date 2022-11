Quesnoy-sur-Deûle : Marché de Noël Halte nautique de Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle Catégories d’évènement: Nord

Quesnoy-sur-Deûle : Marché de Noël Halte nautique de Quesnoy-sur-Deûle, 16 décembre 2022, Quesnoy-sur-Deûle. Quesnoy-sur-Deûle : Marché de Noël 16 – 18 décembre Halte nautique de Quesnoy-sur-Deûle La ville organise son marché de Noël du vendredi 16 au dimanche 18 décembre à la halte nautique. Halte nautique de Quesnoy-sur-Deûle Allée des étreindelles quesnoy Quesnoy-sur-Deûle 59890 Nord Hauts-de-France Vendredi 16 décembre de 18h à 21h

Samedi 17 décembre de 11h à 21h

DImanche 18 décembre de 10h à 18h > halte nautique

Plus de détails à venir.

