Visite guidée de cabanes de vignerons en pierres sèches

15 et 16 septembre

Rendez-vous à 9h à la halte nautique en bordure du canal du Nivernais à Accolay. Munissez-vous de bonnes chaussures (terrain accidenté, pierriers). Lors d'une randonnée de 3 km environ, découvrez huit cabanes en pierres sèches et un abri lance-fusées construits par les vignerons dans les meurgers (tas de cailloux formés par épierrement du vignoble au cours des siècles).

Halte nautique d'Accolay
2 rue du Canal 89460 Accolay
Deux Rivières
Yonne
Bourgogne-Franche-Comté

