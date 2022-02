Halte migratoire aux marais des Ponts d’Ouve Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: Carentan les Marais

Manche

Halte migratoire aux marais des Ponts d’Ouve Carentan-les-Marais, 13 mars 2022, Carentan-les-Marais. Halte migratoire aux marais des Ponts d’Ouve La Maison du Parc 3 village Ponts d’Ouve Carentan-les-Marais

2022-03-13 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-13 12:00:00 12:00:00 La Maison du Parc 3 village Ponts d’Ouve

Les marais du Cotentin et du Bessin jouent un rôle important dans la conservation des oiseaux migrateurs en Europe. Partez à la rencontre d'une des zones de halte migratoire des oiseaux migrateurs. Au programme de la sortie, identification et explication de la biologie des principales espèces présentes.

