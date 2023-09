Braderie halte garderie Doux câlins Lille Catégories d’Évènement: Lille

L'association Halte-garderie Doux câlins organise une braderie de puériculture le mercredi 11 octobre de 9h00 à 18h00 dans le jardin du Centre de la Petite Enfance. Vente puériculture, de vêtements petit enfance et grossesse. Réservation gratuite de table auprès de Sylvie ou Nathalie avant le 6 octobre. Venez nombreux ! halte garderie Doux câlins 6 bis boulevard de Metz, Lille Lille 59037 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France 03 74 46 85 72

2023-10-11T09:00:00+02:00 – 2023-10-11T18:00:00+02:00

2023-10-11T09:00:00+02:00 – 2023-10-11T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu halte garderie Doux câlins Adresse 6 bis boulevard de Metz, Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville halte garderie Doux câlins Lille latitude longitude 50.61975;3.03741

