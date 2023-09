Parcours Aventure : Le défi du Marais – Journées du Patrimoine Halte fluviale – Omarais by ISNOR Clairmarais, 16 septembre 2023, Clairmarais.

Parcours Aventure : Le défi du Marais – Journées du Patrimoine Samedi 16 septembre, 13h30 Halte fluviale – Omarais by ISNOR 20€/Adulte | 13€/Enfant | Une place adulte achetée = une place enfant offerte pour un achat en ligne jusqu’au 16.09.23

Dans le cadre des journées du patrimoine le 16 septembre, participez au parcours aventure inter familles et amis, tentez de remporter la 1ère place afin de vaincre le défi du marais !

L’équipe gagnante recevra un joli lot ÔMARAIS.

L’orientation ne se fait pas avec un plan mais à l’aide d’un riverbook : vos réponses vous guideront pour rentrer à bon port ! Durée 1h30 à 2h selon votre vitesse et assiduité ;-)

Les utilisateurs de canoë doivent savoir nager et s’immerger.

A l’occasion des Journées du Patrimoine, pour l’achat d’un billet adulte = un billet enfant est OFFERT pour un achat en ligne jusqu’au 16/09/2023.

– Tarif par personne, achetez 1 billet par personne.

– Le canoë a une capacité de 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants (assis sur le même banc).

– Gilet de sauvetage fourni pour tous.

– Location sans accompagnement ; non guidé.

– Les chiens sont acceptés à bord. (Attention l’embarcation n’est pas stable)

Prestation disponible uniquement le samedi 16 septembre à 13h45, ne laissez pas passer votre chance ;-)

Halte fluviale – Omarais by ISNOR 3 rue du Marais – 62500 Clairmarais Clairmarais 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321391515 http://www.isnor.fr https://www.facebook.com/ISNORCLAIRMARAIS/;https://www.facebook.com/LaBaguernetteByISNOR/;https://www.labaguernette.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.39.15.15 »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.isnor.fr/spectacle?id_spectacle=417&lng=1 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@isnor.fr »}] Halte Fluviale de Clairmarais gérée par la société ISNOR.

Embarcadère Omarais by ISNOR et Restaurant LaBaguernette by ISNOR. Activités de loisirs : visites guidées du Marais Audomarois; visites libres en barques, canoës et vélos; ateliers thématiques; activités pour les scolaires et CLSH; organisation de séminaires; boutique de produits régionaux ; restaurant Estaminet typique des Flandres. Marais Audomarois labellisé « Man & Biospher » par l’UNESCO. Parking voiture – Bus Mouvéo ligne 4, arrêt Mairie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

ISNOR