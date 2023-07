SOIREE DE LA HALTE Halte fluviale de Montgrioux Martigné-sur-Mayenne, 29 juillet 2023, Martigné-sur-Mayenne.

Martigné-sur-Mayenne,Mayenne

Passez une soirée à la Halte Montgrioux avec l’association pour l’accueil des plaisanciers à Montgiroux..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . .

Halte fluviale de Montgrioux

Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire



Spend an evening at the Halte Montgrioux with the association pour l’accueil des plaisanciers à Montgiroux.

Pase una velada en la Halte Montgrioux con la association pour l’accueil des plaisanciers à Montgiroux.

Verbringen Sie einen Abend in der Halte Montgrioux mit der Association pour l’accueil des plaisanciers à Montgiroux.

