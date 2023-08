EXCEPTIONNELLEMENT LOCATION KAYAK PADDLE Halte Fluvial Hautmougey La Vôge-les-Bains, 9 septembre 2023, La Vôge-les-Bains.

La Vôge-les-Bains,Vosges

Exceptionnellement à l’occasion du festival Ô les Bains la base Natur’o s’exporte et propose de la location de kayak et de paddle.

Venez profiter de ces activités nautiques en famille.

Session d’une heure

Nombre de places limitées, inscription Impératif à l’Office de Tourisme. Tout public

Samedi 2023-09-09 15:00:00 fin : 2023-09-10 18:00:00. 10 EUR.

Halte Fluvial Hautmougey Pont du Coney

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est



Exceptionally for the Ô les Bains festival, the Natur’o base is exporting and offering kayak and paddle rentals.

Come and enjoy these water activities with your family.

One-hour session

Places are limited. Please register at the Tourist Office

Excepcionalmente para el festival de Ô les Bains, la base Natur’o exporta sus actividades y ofrece alquiler de kayaks y remos.

Venga a disfrutar en familia de estas actividades náuticas.

Sesión de una hora

Plazas limitadas, inscríbase en la Oficina de Turismo

Ausnahmsweise anlässlich des Festivals Ô les Bains wird die Basis Natur’o exportiert und bietet Kajak- und Paddelverleih an.

Kommen Sie und genießen Sie diese Wassersportarten mit der ganzen Familie.

Session von einer Stunde

Begrenzte Anzahl an Plätzen, Anmeldung zwingend erforderlich beim Fremdenverkehrsamt

Mise à jour le 2023-08-17 par OT EPINAL ET SA REGION