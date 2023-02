Hals – Festival Arabofolies AUDITORIUM RAFIK HARIRI PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Hals – Festival Arabofolies AUDITORIUM RAFIK HARIRI, 17 mars 2023, PARIS. Hals – Festival Arabofolies AUDITORIUM RAFIK HARIRI. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:00 (2023-03-17 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Auditorium, niveau -2 PLACEMENT LIBRE HALS Oum (chant), M-Carlos – machinesHAL en arabe signifie état, situation, émotion. Le projet HALS est une pièce en sept actes. Chacun de ces actes est dédié à une émotion, une sensation, un état de l’être. Ce sont ces états que nous avons expérimentés depuis le début de la crise sanitaire mondiale et qui continuent de nous traverser, avec à chaque fois une intensité différente, un aspect inédit. Institut du monde arabe Institut du monde arabe Votre billet est ici AUDITORIUM RAFIK HARIRI PARIS 1, RUE FOSSÉS ST-BERNARD Paris Auditorium, niveau -2 PLACEMENT LIBRE HALS



Oum (chant), M-Carlos – machines HAL en arabe signifie état, situation, émotion. Le projet HALS est une pièce en sept actes. Chacun de ces actes est dédié à une émotion, une sensation, un état de l’être. Ce sont ces états que nous avons expérimentés depuis le début de la crise sanitaire mondiale et qui continuent de nous traverser, avec à chaque fois une intensité différente, un aspect inédit. .22.0 EUR22.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu AUDITORIUM RAFIK HARIRI Adresse 1, RUE FOSSÉS ST-BERNARD Ville PARIS Tarif 22.0-22.0 lieuville AUDITORIUM RAFIK HARIRI PARIS Departement Paris

AUDITORIUM RAFIK HARIRI PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Hals – Festival Arabofolies AUDITORIUM RAFIK HARIRI 2023-03-17 was last modified: by Hals – Festival Arabofolies AUDITORIUM RAFIK HARIRI AUDITORIUM RAFIK HARIRI 17 mars 2023 AUDITORIUM RAFIK HARIRI PARIS

PARIS Paris