Haloween – Journée au Spot Dinard, 31 octobre 2021, Dinard. Haloween – Journée au Spot Le Spot 2 Rue de la Saudrais Dinard

2021-10-31 10:30:00 – 2021-10-31 Le Spot 2 Rue de la Saudrais

Dinard Ille-et-Vilaine Dans le cadre de la plus terrifiante journée de l’année, le Spot organise une journée spéciale ! Venez costumés ! 10h30-12h00 :

Atelier cuisine

OU Atelier citrouille

OU Atelier costume 14h30-16h30 :

Exposition d’ Halloween

